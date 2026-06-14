巨人は１４日、佐々木俊輔外野手について、都内の病院を受診し、右肋骨の骨挫傷と診断されたことを発表した。痛みが残っているため、１４日の西武戦もベンチから外れるという。１０日の楽天戦で死球を受け、１３日の西武戦を欠場。同日は全体アップからも外れて別メニューで体を動かすと、練習後には病院に向かった。