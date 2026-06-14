１１日（日本時間１２日）に開幕したサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は、出場チーム数が「４８」へ拡大された。これに伴い、グループリーグ（１次リーグ）終了後の決勝トーナメントは３２チームで行われ、グループ３位でも決勝トーナメントに進めるチームがある。ただ、「３位チーム」の初戦の相手を決める過程は複雑で、日本代表にもタフな戦いが待ち受けている。（デジタル編集部）１次リーグは４チームず