定年を間近に控え、老後資金のために投資を始めたいと思っても、住宅ローンや教育費の負担が重く、手元の貯蓄が心許ないというケースは多いものです。58歳のIさんも、貯蓄200万円という状況から「月3万円」の新NISAをスタートさせる計画を立てました。本記事では、横山光昭氏、関口博美氏による著書『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）より一部を抜粋・再編集し、投資資金を捻出するための「家計見直し術」と