家計は妻に任せ、自分は限られたお小遣いでやりくり。自作のおにぎりでランチ代を切り詰め、「真面目にやっていれば、安泰な老後が来るはず」と踏ん張っている会社員も多いのではないでしょうか。ところが、そんな“献身”の末に迎えるはずの「アガリ」を目前にして、すべてが崩壊することも。見ていきましょう。真面目な会社員、月3万円のお小遣いで暮らす日々都内の専門商社に勤める誠さん（仮名・62歳）の会社員人生は、残りわ