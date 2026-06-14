「どうしても靴下を履きたいと大騒ぎ。朝の7時に。」【写真】これは「僕のもの」にゃ！そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、Xで大きな注目を集めました。投稿したのは、3匹の猫たちと暮らす飼い主のふみさん（@xAzwizeAQXhHvPi）。写真に写っているのは、茶白猫のみやびくん（6歳）です。朝の支度中に起きた“靴下事件”に、多くのユーザーから「反則級にかわいい」「出かける準備が止まる」といった声が寄せられていま