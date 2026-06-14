初の“5人乗りスポーツカー”に反響集まる！フェラーリは2026年5月25日（現地時間）、ブランド初となるEV（電気自動車）の4ドアスポーツカー新型「ルーチェ」をイタリアで世界初公開しました。フェラーリはこれまで、V8やV12エンジンを搭載したスポーツカーを中心に展開し、近年ではPHEVモデルも投入するなど電動化を進めてきました。【画像】超カッコイイ！ これが1050馬力の新型「“5人乗り”スポーツカー」です！ 画像で見