「子どもを甘やかしてはいけない！」なんて声を聞くことがたまにありますが、なぜ甘やかしてはいけないのでしょう。誰かの意見から答えを出すのではなく、みなさんご自身でその答えについて考えたことはありますか？『甘やかすとろくな人間にならないというよね。どう思う？』ときにはわが子を甘やかしたいと思うことや、甘やかしてあげることはあるでしょう。そのすべてが悪いわけでは決してありません。しかし「甘やかしすぎ」と