今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【簡単おつまみ】暑い日に作るトマトのめんつゆ漬け【VOICEROIDキッチン】』というゐわサメさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ご視聴ありがとうございます暑い日にぴったりの、トマトを使った一品を投稿者のゐわサメさんが作ります。まずは包丁の先を使ってヘタを取り除きました。こうするとロスが少ないとのことです。トマトは30秒ほど湯通ししたら、水