＜ダウ選手権3日目◇13日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞アテストしてから最終組がホールアウトするまでの20分間、岩井明愛＆千怜ペアは長い反省会を行った。「68」、「63」と積み重ねてきた貯金を切り崩す「74」。『Aki＆Chizzy』はこの結果について、時間をかけて話し合った。【写真】大バズリ中！渋野＆勝の『滅！』ポーズ4位から出た3日目は序盤から苦しい展開だった。2番でボギーが先にくると、テ