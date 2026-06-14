雑誌『ALBA』の読者に「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケートを実施。多くの票やコメントが寄せられた中、５位タイに選ばれたのはお酒好きの印象がある原英莉花だ。【ランキング】初優勝した居酒屋の看板娘もランクイン！ 一緒にお酒を飲みたい女子プロ1位〜10位【5位タイ】原英莉花同率5位は、米下部エプソン・ツアーからの昇格を果たし、今季から米ツアーに本格参戦している原英莉花。お酒は飲むようで、2021年の