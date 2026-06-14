14日午前4時40分頃、糸魚川市寺島の姫川港中央埠頭付近で「クマ1頭を目撃した」と通行人が警察に通報しました。 クマは体長 約150センチで通報以外にも複数人が目撃しています。 午前11時前までに他に目撃情報はありませんが、早朝の目撃現場の東側近くには姫川みなと公園があり、住宅もあることから、警察と糸魚川市が付近住民などに注意を呼びかけたり、警戒活動を続けています。