爆笑問題の太田光(60)が14日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。肺炎のため9日に86歳で死去した女優の中村玉緒さん（享年86）をしのんだ。番組では、玉緒さんと親交のあったお笑いタレントの明石家さんまが、13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）で、玉緒さんについて「最後まで笑いの神が棲み着いていた。お母さんどうもありがとう。感謝しかない」と思いを口にしていたことなどを紹介