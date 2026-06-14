米ワシントン州カークランドにあるピボタル・ベンチャーズのオフィスでインタビューに応じるメリンダ・ゲイツ氏＝2025年3月11日/Chona Kasinger/Bloomberg/Getty Images/File（CNN）米マイクロソフトの共同創業者ビル・ゲイツ氏と元妻メリンダ・ゲイツ氏はいま、性犯罪で起訴され、勾留中に死亡した故ジェフリー・エプスタイン氏とビル氏の過去の関係に再び向き合っている。ビル氏は今週、エプスタイン氏との過去のやり取りについ