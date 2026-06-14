元KAT−TUNの中丸雄一（42）が14日、日本テレビ系情報番組「シューイチ」にVTR出演。女性問題による謹慎をへて、この日約1年10カ月ぶりの同番組復活を果たした。中丸はこの日、謹慎前にも担当していた「まじっすか」というコーナーに出演。ロケ現場に、黒いスーツにグレーのネクタイ、白いワイシャツ姿で神妙な面持ちで登場すると「失礼します。一言よろしいでしょうか」と断った後「まず、ヒデさん（MC中山秀征）、それから皆様、