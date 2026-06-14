元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が、１４日放送の日本テレビ系「シューイチ」（土曜午前５時５５分、日曜午前７時３０分）のコーナーにＶＴＲ出演した。同番組に出演するのは約２年ぶり。この日の「まじっすか」のコーナーで、辻岡義堂アナウンサーから「今回、一緒に調査していただくのはこの方です」と紹介されると、スーツ姿の中丸が登場。そして「ちょっと一言よろしいでしょうか？」と前置きした上で「ヒデさん、それから皆さ