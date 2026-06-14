元横浜大洋ホエールズ（現・横浜DeNAベイスターズ）で盗塁王1度、ベストナイン3度などを獲得し、現在は野球解説者として活躍する高木豊さんの妻・高木千早さんが2026年6月10日、自身のインスタグラムを更新。クルーズ船で撮影した夫婦ショットを披露した。「初めてのクルーズ船」高木さんは、「先日、夫婦でクルーズ船のロケに行ってきました」と報告し、船上で撮影した夫婦で寄り添う姿や、滝の前で並ぶ2ショットなどロケの様子を