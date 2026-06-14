食の常識クイズ/なるべくオイルカットした食事にする？1日に30品目の食材を食べなきゃダメ？ シニアはオイル不足になりがち。オイルプラスを考える 「オイルカット」もまたメタボ、肥満、生活習慣病を防ぎたいかたには、お約束の食べかただったはずです。加齢とともに摂取するエネルギーが不足しやすくなるときに、油脂類は効率よくエネルギーがとれる食品です。また、オイルは排便をスムーズにします。