読者の期待を裏切って驚かせる「確信」を用意！物語展開において「確信」は決め手となる重要なセンテンスを担う かくしん［英：Certainty］ 確信の意味 固く信じて疑わないこと。 確信の類語 信念所信信奉確証断定信用信頼過信トラストなど 確信における体（フィジカル）の反応 しっかりとアイコンタクトを取る目が合ったらほほ笑む目がキラキラと輝く大きくうなずく胸を張り堂々と歩く