サッカー元日本代表ＭＦ柴崎岳（鹿島）の妻で女優の真野恵里菜が、ディズニーランドを訪れる様子を公開した。１４日までに「久しぶりに泊まりでディズニーランドへ」と題してインスタグラムを更新し、ディズニーのキャラクターがモチーフの長袖シャツにデニムパンツを合わせたコーデをアップ。「この日はアトラクションは何も乗らずミッキーのお家へ２回、ミニーのスタイルスタジオへ３回行って会いたがっていたミスターペ