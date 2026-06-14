ピーマンのパリパリ食感がたまらない 食卓の彩りに役立つ「ピーマン」を使った簡単副菜をご紹介します。その名も「パリパリピーマン」。生のピーマンを氷水で冷やすというシンプルな料理で、福岡の居酒屋などで多く食べられている人気メニューだといいます。ピーマンはちょうどこれからが旬で手に入れやすい時期。せっかくの機会なので、「パリパリピーマン」をおうちでも作ってみませんか？ 氷水につけるのがポイント 今回は、