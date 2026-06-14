【前後編の後編／前編を読む】「ポケットに500円だけ入れて家を出た」虐待家庭から12歳で逃げた少年韓国ソウルで“ストリートチルドレン”になった30代男性の過酷すぎる半生端からは裕福に見える家庭に生まれながら、父母から虐待を受けて育ったキム・チソンさん（37、仮名）は、12歳で家出し、働きながら住まいを転々とする少年期を送った。唯一の心の支えであった祖父母を相次いで失うと、高校卒業資格を取って進学した大学