【前後編の前編／後編を読む】「韓国ではよくあること…」起業パートナーに裏切られ20代で借金4億ウォン全財産を渡して母と絶縁した30代韓国人男性が望む「普通の幸せ」教育熱の高さがしばしば話題になる韓国だが、受験だけでなく、就職や住まいをめぐっても競争の激しい環境とされる。そうした社会で、支えとなるはずの家庭に居場所を見いだせなかった若者は、どこへ押し出されるのか。12歳で家を出て、路上生活、借金、夜の