お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）が11日、自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃん（1）のプロ野球観戦デビューを報告し、埼玉・ベルーナドームにて親子で観戦するほほ笑ましい様子を動画で公開した。【動画】「2人とも仲良しで可愛い」長女の“カープガール”デビューを報告した山本圭壱投稿では、「にこりさん初プロ野球観戦でございます 何卒よろしくお願いいたします」とのコメントとともに、1本の動画を