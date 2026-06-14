俳優の坂東龍汰（29）が、きょう14日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）に登場する。【動画】『情熱大陸』俳優／坂東龍汰 予告編坂東は、2024年のドラマ『ライオンの隠れ家』で自閉スペクトラム症の青年を演じ、注目を集めた。視線の動かし方や指先の微細な震え、言葉のトーンなどの緻密な表現は、視聴者だけでなく当事者やその家族からも絶賛されたという。配信をきっかけにその演技は海を越え、海外のドラマアワード