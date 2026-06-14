6月12日、Wリーグは「大樹生命Wリーグ 2026－27シーズン」の試合日程が決定したことを発表した。レギュラーシーズンは2026年10月31日に開幕し、2027年3月14日に最終戦が行われる。 Wリーグは2025－26シーズンに続き、「Wリーグプレミア」と「Wリーグフューチャー」の2カテゴリー制で実施される。Wリーグプレミアは、2025ʌ