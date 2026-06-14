アメリカではNBAファイナルの真っ只中だが、イタリア・トレヴィーゾで開催された「adidas EuroCamp 2026」では、未来のNBA候補生たちがスカウト陣にアピールしている。 「adidas EuroCamp 2026」は、今年で第19回を迎えた。この国際的なプレドラフトキャンプは、NBAやユーロリーグのコーチ、スカウト、さらにはエージェントたちまでもが視線を注ぐ重要なスカウティングイベント。過去に