後縦靱帯骨化症（こうじゅうじんたいこっかしょう／背骨の中を縦に通っている後縦靱帯と呼ばれる靱帯が骨化することで神経を圧迫し、感覚障害や運動障害などの神経症状を引き起こす病気）は、骨化する部位によって頚椎・胸椎・腰椎に分けられ、いずれも国の難病に指定されています。藤川さんは、中年以降に多いとされるこの病気を20代で発症しました。腰の違和感から始まった症状はやがて失禁や歩行困難へと進み、ヘルニアの手術を