感情は「ミックス」。2026年６月13日、オランダ戦前日の囲み取材で堂安律はそう表現した。「ワクワクと、少しの緊張と、自信満々な自分もいたりとか、少し不安な自分もいたりとか、いろんな感情が入り混じっている。堂々と自分が自信持って言える状況は、大会後にしか来ないと思っていて。試合前には多少の緊張も不安もありますが、それを払拭するために今まで僕らトレーニングしてきたので。大会後に、自信満々に僕らがチャンピ