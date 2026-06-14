新たな取り込み、そしてそれを巡るレジェンドの見解が注目を集めている。北中米ワールドカップでは、前後半の間に３分のハイドレーションブレイク（給水タイム）を導入。試合が４分割のようになり、チーム側はより深い話し合いができる機会が増え、中継側はCMを流すタイミングが増えた。大胆な変革に様々な意見が寄せられるなか、ユルゲン・クロップ氏は不快感を露わにした。米大手スポーツメディア『ESPN』などによれば、20