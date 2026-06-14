卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」がクロアチア・ザグレブで行われており、終盤戦を迎えている。各種目で日本勢が上位に顔を出すなど躍進を見せている。女子シングルスでは日本勢による優勝争いが展開される中、張本美和（木下グループ）が決勝に駒を進め、その実力を示している。 ■世界4位・朱雨玲との決勝へ 今回のWTTシリーズには張本美を筆頭に日本の有力選手が名を連ねており、優勝争いに絡