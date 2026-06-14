中国でパートナーを有料で務める「陪伴（付き添い）経済」の人気が高まっている、とロイター通信が伝えた。サービス内容は一緒に山に登る「登山パートナー（陪爬）」から、ランニングや観光、さらには伝統的に家族や友人らと囲む食事である火鍋など外食時に同席まで多岐にわたる。ロイター通信によると、サービス提供者の多くは学生や若いギグワーカー（単発の仕事を請け負う労働者）。SNSで「情緒価値（エモーショナル・バリュー