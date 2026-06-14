巨人は14日、佐々木俊輔外野手（26）が13日に都内の病院で検査を受け、「右肋骨の骨挫傷」と診断されたと発表した。痛みが残っているため、14日の西武戦（ベルーナドーム）もベンチ外となる。佐々木は10日の楽天戦で右脇腹に死球を受けた。11、12日の試合にフル出場。13日はグラウンドには姿を現したが、全体練習には加わらず試合も欠場した。橋上監督代行は13日に「（10日の）楽天戦で受けたデッドボールの影響で、ちょっと