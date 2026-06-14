「こんぴらさん」で知られる金刀比羅宮（香川県琴平町）にちなんだお座敷遊び「金毘羅船々（こんぴらふねふね）」を国内外に広めようと、初の世界大会が１３日、香川県琴平町で開かれた。金毘羅船々は、こんぴらさんに多くの人が参拝する様子を歌った民謡に合わせた手遊び。２人が向き合い、歌の調子に合わせて交互に手を出し、間に置いた器を触る時はパー、器を取られたらグーを出すルールで、間違えると負けになる。大会に