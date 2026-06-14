映画『キューティ・ブロンド』の前日譚を描くPrime Originalドラマ『エル』（全8話）が、動画配信サービス「Prime Video」で7月1日より独占配信される。配信開始前ながらシーズン2の製作も決定している注目作だ。【動画】Prime Originalドラマ『エル』本予告本作は、2001年公開の大ヒット映画『キューティ・ブロンド』で主人公エル・ウッズを演じたリース・ウィザースプーンが製作総指揮を務める新シリーズ。物語の舞台は1995