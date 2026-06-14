◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2-1西武（6月13日、ベルーナドーム）2-1で迎えた8回のマウンドにあがった巨人の大勢投手。6日ぶりの登板と、少し間隔が空きましたが、「いい調整ができていた」と語った通り、西武・渡部聖弥選手から3人を空振り三振で仕留めました。この日は足元が少し気になっていたという大勢投手。前日の竹丸和幸投手も「マウンドが合わない感じだった」と話していましたが、東京ドームと少し違って、傾斜があまり