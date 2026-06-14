ＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」の演奏などで知られるヴァイオリニストの竜馬が１４日、ＳＮＳを更新し、サッカー日本代表の森保一監督へ向けて制作した世界に１枚だけの特製ＣＤを直接手渡したことを報告した。２人の出会いは２０２３年８月、佐賀県で行われた森保監督の講演会。オープニングアクトを務めた竜馬に対し、監督は「『龍馬伝』は試合前に必ず聴く１０曲のリストに入っている」と告白。その場で竜馬が同曲の演奏を披露