ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が本拠地ドジャース戦で元気な姿を見せている。右ハムストリングの負傷で離脱中の村上はグラウンドでランニングし、大谷翔平、山本由伸らと交流。両軍ベンチに分かれてジェスチャーで大谷に髪型をからかわれる姿が中継カメラに映し出され、試合中はベンチから声出し役で大ハッスルだった。打線がパーフェクト投球に手も足も出なかったが、試合途中、山本がマウンドのプレート横にでき