6月12日、女優の中村玉緒さんが肺炎のため86歳で亡くなったことを所属事務所の長良プロダクションが発表した。生前、女優として数多くの名作映画やドラマに出演しただけでなく、90年代に入ってからは持ち前の天然なキャラクターを活かしてバラエティ番組でも大活躍した玉緒さん。これまで関わった著名人たちから追悼の言葉が次々と寄せられるなか、バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』（TBS系）で長年共演していたタレ