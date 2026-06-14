6月11日に、『FRUITS ZIPPER』の櫻井優衣（26）が自身のInstagramを更新。そこで披露した姿にネットがザワついていて――。『FRUITS ZIPPER』は2022年に結成された7人組女性アイドルグループ。2023年には第65回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞し、2025年には『第76回NHK紅白歌合戦』にも出場するなど高い人気を誇る。メンバーの1人である櫻井は、2025年にソロメジャーデビュー。6月10日には新曲『夏いぞん』の配信がスタートし