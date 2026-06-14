バレーボールネーションズリーグバレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が13日に中国で行われ、世界ランク6位の日本は同31位・中国に3-1（25-23、25-22、20-25、25-21）で勝利し、開幕3連勝を飾った。地元・中国ファンからブーイングが飛ぶ異様なムードの中、キャプテンの石川祐希が見せた咆哮シーンに反響が広がっている。日本は第1、2セットを連取。しかし第3セット、地元ファンの声援を背に意地を見