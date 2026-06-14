猫同士の間で『モテモテな猫』に当てはまる特徴 1.相手との距離感を上手に保てる猫 猫同士の世界で「モテる猫」は、ベタベタしすぎません。必要以上に追いかけたり、相手のスペースにぐいぐい入り込んだりせず、「ちょうどいい距離感」を自然に保てる猫ほど好かれやすいです。 猫は単独行動を好むので、人のように「いつも一緒＝仲良し」というわけではありません。 たとえば、多頭飼いの家で人気者に