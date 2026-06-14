アボカドは心疾患リスクの軽減に役立つ可能性があるという。英国では心疾患が主要な死因の一つであり、予防に役立つ食品への関心が高まっている。 【写真】高岡早紀の息子が作った料理がプロ級！アボカドの漬物も 研究では、週2回以上アボカドを摂取する人は、ほとんど食べない人に比べ心疾患の発症リスクが大幅に低い可能性が示されている。さらに、普段から摂取する人は心血管疾患が16％、冠動脈疾患が21％低い傾向が報告