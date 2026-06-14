香川県立ミュージアム(資料) 高松市玉藻町にある香川県立ミュージアムは、2026年6月から月に２回「ミュージアム・ショートガイド」を始めます。開館以来初の取り組みです。 常設展の「空海室」や「歴史展示室」のメイン展示などをテーマに、学芸員が20分程度の解説をします。６月から2027年3月まで、全20回にわたって、香川の歴史や文化、郷土の偉人についてわかりやすく伝えていくというこ