SixTONESの松村北斗（30）が7月期、「余命10年」（ワーナー・ブラザース）で感動の涙を誘った脚本家、渡邉真子が手掛けるラブサスペンス「告白−25年目の秘密−」（日本テレビ系）で地上波連続ドラマ単独初主演を務める。松村北斗&目黒蓮の"2強"を崩すSTARTO社の若手演技派は？ 男性アイドル戦国時代のカオスこれまでも映画で主演も務め、抜群の存在感と高い演技力を見せつけてきた松村だが、意外なことに地上波は、14年目