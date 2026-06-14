テレビ朝日に「宝の持ち腐れ」と言われる女性アナウンサーが2人いる。松岡朱里と三谷紬だ。ニュース読みは安定感があり、生番組での機転も利く。ハキハキとよく通る声と明るいキャラで好感度も高い。アナウンサーとしてかなり点数は高いのだが、なぜか露出は少ない。「news LOG」で和久田麻由子アナの良さが出ない意外な原因…元テレビマンの識者が挽回の方策ズバリ指摘松岡がいま出演しているのは、朝の情報ワイド「羽鳥慎一