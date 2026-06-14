指揮官としてだけでなく、選手としてもピッチに立った槙野智章監督お祭り男が本領発揮した。6月13日に行われたJリーグオールスターDAZNカップで、J2・J3EAST-Bの指揮を執った槙野智章監督は、1回戦ではスーツ姿でピッチに入ってFW田中パウロ淳一のドリブルを阻むと、さらに5、6位決定戦では、元日本代表FW三浦知良と同時に途中出場して、MUFGスタジアム（国立競技場）を沸かせた。まさに槙野劇場だった。1回戦の26分には田中が