「前へ、上へ」と挑み続けた道程をジャガード編みで表現ジュビロ磐田は6月14日、2026/27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。新ユニフォームには、選手、スタッフ、サポーター、パートナー、ホームタウンのすべての想いをつなぐ存在でありたいという願いが込められており、クラブ史上初めてエンブレムが胸の中心に配置された。また、順風と逆風のどちらをも経験し、常に「前へ、上へ」と挑み続けてきた