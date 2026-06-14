前回カタールＷ杯の１次リーグ初戦・ドイツ戦で日本の「ジャイアントキリング」を実況したＮＨＫ・曽根優アナウンサー（５１）がスポーツ報知の取材に応じ「まだ見ぬベスト８という新しい景色を見せてもらって、その先の『最高の景色』へ。期待しかありません！」と優勝を願った。「感動した」という世界的強豪への逆転勝ちを伝え、「ジャイキリアナウンサー」として注目されてから４年。元サッカー少年として「あのような試合