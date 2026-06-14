モデルでタレントのローラ（３６）が大胆ショットを披露し、話題を集めている。１４日までに自身のインスタグラムを更新し「ＡＢｕｒｂｅｒｒｙＪｏｕｒｎｅｙｉｎＴｈａｉｌａｎｄ」とタイでのショットを公開したローラ。トレンチコートの下には何も履いていないかのように見える大胆なコーディネートで、スラリとした美脚を披露している。この投稿にフォロワーからは「ローラ、脚長〜い」「最高っす！」「とーって