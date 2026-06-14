サッカーのフランス１部・パリサンジェルマンが１４日までに、日本語版の公式Ｘを更新。大相撲パリ公演中の義ノ富士、伯乃富士が本拠地「パルク・デ・プランス」を訪問し、スタジアム内部を見学した際の様子を投稿した。「土俵入り…ではなく代表入り？！この体躯で見せた華麗なドリブル」と記し、義ノ富士が元フランス代表の名選手、ジネディーヌ・ジダン氏が現役時代に見せた「マルセイユ・ルーレット」に挑戦する動画をアッ